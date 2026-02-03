In extremis ennesimo colpo del Forlì Preso il trequartista Scaccabarozzi

Il Forlì ha chiuso in extremis con un colpo a sorpresa: ha preso il trequartista Scaccabarozzi. La società ha anche annunciato le cessioni di Graziani e Scorza, due operazioni ormai inevitabili. La giornata è stata intensa e piena di tensione, con il mercato che si è concluso con alcune mosse decisive.

Un colpo inatteso (Scaccabarozzi) e due cessioni annunciate (Graziani e Scorza). È questo il bilancio dell'ultima, frenetica, giornata della massiva sessione di mercato invernale del Forlì. Che si chiude con otto entrate (in precedenza erano arrivati Palomba, Selvini, Onofri, Ilari, Rossi, Zagre e Trombetta) a fronte di sei uscite (avevano già salutato Pellizzari, Simone Saporetti, Manuzzi e Valentini). Ma andiamo per ordine. Con un blitz improvviso, il club di viale Roma ha arruolato Jacopo Scaccabarozzi. Piede sapiente, tempra da combattente, taglia da leader, il 31enne trequartista lecchese giunge alla corte di Miramari a titolo definitivo dal Pontedera, diretta concorrente del Galletto nella lotta per non retrocedere.

