Una villa situata tra le colline di Lastra a Signa, vicino a Codilungo, è stata messa in vendita. L'edificio è stato costruito intorno al 1959 da Carlo Buti, cantante famoso all’epoca come il “piccolo Caruso”. La proprietà, che aveva un legame speciale con l’artista, è ora disponibile sul mercato immobiliare. La villa rappresenta un esempio di architettura degli anni Cinquanta e di un passato legato alla musica italiana.

Intorno al 1959 Carlo Buti, noto al tempo come il “piccolo Caruso“, costruì una villa a Codilungo, sulle colline di Lastra a Signa. Lo stesso comune famoso per aver ospitato, in un’altra villa, proprio il “grande“ Caruso. Ora, l’immobile di via Codilungo 10 è in vendita, al prezzo di 600mila euro. "Questa villa era di mia nonna – spiega il proprietario, Francesco Venturi – ed è poi passata a me. Alcune parti, come quelle esterne e i muri in pietra, sono ancora come alle origini. Il resto è stato ristrutturato. Si tratta di un immobile residenziale di 152 mq su due piani, recintato, con giardino privato, 40 piante di ulivo e un garage. C’è anche la possibilità di un ampliamento del 10% per chi acquista".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In vendita la villa del piccolo Caruso. Era il luogo del cuore di Carlo Buti

Leggi anche: In vendita la storica Villa Bernardis Falomo, è tra i luoghi del cuore Fai: le foto e il prezzo

Morte del piccolo Domenico dopo il mancato trapianto di cuore, i genitori a Domenica In: “Nessuno ci disse che l’organo era arrivato congelato”«Continuiamo ad andare in televisione perché vogliamo ricordare Domenico e aiutare gli altri bambini.