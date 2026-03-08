Morte del piccolo Domenico dopo il mancato trapianto di cuore i genitori a Domenica In | Nessuno ci disse che l’organo era arrivato congelato

I genitori di Domenico sono stati ospiti a Domenica In, dove hanno parlato della morte del loro bambino avvenuta dopo il mancato trapianto di cuore. Hanno spiegato che nessuno li aveva informati che l’organo era arrivato congelato e hanno dichiarato di voler usare la televisione per ricordare Domenico e sensibilizzare su questa vicenda.

«Continuiamo ad andare in televisione perché vogliamo ricordare Domenico e aiutare gli altri bambini. Quello che è successo a nostro figlio non deve accadere più a nessuno». Con queste parole Patrizia Mercolino e Antonio Caliendo, i genitori del piccolo Domenico, hanno raccontato la loro storia nello studio di Domenica In, ospiti di Mara Venier. Il bambino è morto il 21 febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli, a causa delle complicazioni successive a un trapianto di cuore effettuato il 23 dicembre. La vicenda ha suscitato grande commozione in tutta Italia e ora è al centro di accertamenti per chiarire eventuali responsabilità. Il dolore della famiglia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Morte Domenico, i genitori del piccolo che aveva donato il cuore poi danneggiato: "Un dolore che si rinnova"

Il piccolo Domenico è morto due mesi dopo il trapianto di cuore fallito al Monaldi di Napoli

