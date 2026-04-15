Una persona ha lasciato un debito di circa 30.000 euro dopo aver soggiornato più volte in una struttura di lusso in una località di montagna, senza pagare il conto. Dopo aver usufruito dei servizi, l’individuo è diventato irreperibile lasciando la questione irrisolta. Gli investigatori hanno avviato le indagini per rintracciare il soggetto e chiarire le responsabilità. La struttura alberghiera ha sporto denuncia per insolvenza.

Lascia un debito di quasi 30mila euro per una serie di soggiorni in una struttura di lusso di Monte Argentario e nonostante il decreto di citazione diretta in giudizio firmato dalla Procura il processo si è aperto e fermato in pochi minuti: il giudice ha dovuto prendere atto che l’imputato è irreperibile, quindi non era stato possibile notificargli correttamente gli atti. Tutto bloccato in attesa che le ricerche – disposte dal giudice – consentano di rintracciarlo. Un’attività che, ha deciso il giudice, potrà andare avanti fino al 2035. Protagonista della storia è Loris Motta Naeff, 22 anni, cittadino svizzero, che nella struttura argentarina aveva trascorso vari periodi fra giugno e agosto del 2023.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In vacanza senza pagare: ma ora è irreperibile

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