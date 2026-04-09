George Clooney in Italia ma non è una vacanza sul lago | C’è un limite alla decenza Parla senza filtri a 2.700 studenti

L'attore americano ha partecipato a un evento in Italia, incontrando circa 2.700 studenti. La sua presenza non è stata legata a una vacanza o a una semplice visita, ma ha portato un discorso diretto e senza filtri. Durante l'intervento, Clooney ha affrontato temi legati a questioni di decenza e limiti etici, senza ricorrere a formalità o discorsi programmati. La sua presenza ha attirato l'attenzione di molti giovani presenti.

Non è stata una passerella né una visita sul Lago di Como, ma un intervento diretto e senza filtri. George Clooney ha parlato davanti a circa 2.700 studenti al Palazzetto dello Sport di Cuneo, affrontando temi che vanno ben oltre il cinema.L’occasione è stata quella dei “Dialoghi sul talento”. 🔗 Leggi su Quicomo.it

George Clooney a Cuneo incontra i giovani studenti e attacca il presidente Donald Trump: «Voler porre fine a una civiltà è un crimine di guerra. C’è un limite alla decenza»Cosa ci faceva George Clooney a Cuneo in una luminosa giornata di aprile? Semplice: era lì per dialogare con i giovani.

George Clooney imbarazzato da Trump sull’Iran, il discorso a Cuneo davanti agli studenti: la Nato, il «limite della decenza» e l’errore su Kamala HarrisGeorge Clooney ha parlato davanti a tremila studenti delle scuole superiori della provincia di Cuneo, ospite dei Dialoghi sul talento organizzati...

Temi più discussi: George Clooney in Italia: Con Trump, il limite della decenza è stato superato.; Ma cosa ci fa George Clooney a Cuneo? Spoiler è in Italia per parlare di diritti e talento (e anche di Trump); George Clooney star al Palazzetto dello Sport di Cuneo: sul palco saluta il pubblico in italiano; George Clooney a Cuneo: dal palco saluta il pubblico in italiano.

George Clooney in Italia, ma non è una vacanza sul lago: C’è un limite alla decenza. Parla senza filtri a 2.700 studentiL’attore interviene a Cuneo davanti a 2.700 studenti: affondo su Donald Trump, timori per la Nato e un invito ai giovani a non avere paura di fallire ... quicomo.it

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George Clooney si racconta dalle paghe da fame alla fama di Hollywood. E su Trump: “È indecente” x.com

A Cuneo l’incontro tra l'attore e attivista americano George Clooney e gli studenti. "Dire di voler mettere fine a una civiltà è un crimine di guerra", osserva puntando il dito verso le politiche del presidente Trump. Video e altre notizie sul sito e sulla pagina Fa - facebook.com facebook