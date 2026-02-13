Herbert Ballerina sull'amicizia con Stefano De Martino | Mi chiamò per Bar Stella a Milano è sbocciato l'amore

Herbert Ballerina ha raccontato che il suo legame con Stefano De Martino è iniziato per caso, quando il conduttore napoletano lo chiamò per lavorare a Bar Stella a Milano. Quell'invito telefonico ha dato il via a un’amicizia che, nel tempo, si è rafforzata e ha portato a momenti di complicità tra i due, anche fuori dal set. Herbert ha spiegato che tutto è cominciato in modo spontaneo, senza aspettative, e poi si è trasformato in un rapporto di fiducia reciproca.

Herbert Ballerina ospite di La volta buona oggi ha parlato dell'amicizia con Stefano De Martino. "È nata per caso", ha dichiarato il comico e attore, volto fisso di Affari Tuoi, che ricevette una telefonata dal conduttore napoletano mentre preparava Bar Stella.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su herbert ballerina

Stefano De Matino commenta l'assenza di Herbert Ballerina ad Affari Tuoi, esprimendo il desiderio di rivederlo presto nel programma.

Herbert Ballerina, nome d'arte di un comico italiano, ha circa 40 anni.

Ultime notizie su herbert ballerina

Argomenti discussi: Affari Tuoi, Herbert Ballerina: Ecco perché io e De Martino funzioniamo. Poi il retroscena su Checco Zalone; Herbert Ballerina: Stefano De Martino mi ha fatto diventare famoso, siamo grandi amici. Ecco come ho iniziato; Da Amici al film di Checco Zalone: chi è Martina Miliddi, ballerina e nuovo volto di Affari Tuoi; Chi è Martina Miliddi, la ballerina di Affari tuoi.

Herbert Ballerina: Ecco perché sono sparito da Affari Tuoi/ De Martino? Com’è nata la nostra amiciziaHerbert Ballerina, ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, ha svelato i motivi della sua assenza ad Affari Tuoi e com'è nata l'amicizia con De Martino ... ilsussidiario.net

Martina Miliddi: «Stefano De Martino un vero gentiluomo. Dopo Amici non ho lavorato per un anno. Con Herbert Ballerina c'è competizione»Collegamento frizzante a La volta buona con Herbert Ballerina e Martina Miliddi, protagonisti di Affari Tuoi. I due sono intervenuti per promuovere lo speciale del programma di ... leggo.it

Herbert Ballerina ad Affari tuoi #affarituoi #stefanodemartino #herbertballerina - facebook.com facebook