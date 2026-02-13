Herbert Ballerina sull'amicizia con Stefano De Martino | Mi chiamò per Bar Stella a Milano è sbocciato l'amore
Herbert Ballerina ha raccontato che il suo legame con Stefano De Martino è iniziato per caso, quando il conduttore napoletano lo chiamò per lavorare a Bar Stella a Milano. Quell'invito telefonico ha dato il via a un’amicizia che, nel tempo, si è rafforzata e ha portato a momenti di complicità tra i due, anche fuori dal set. Herbert ha spiegato che tutto è cominciato in modo spontaneo, senza aspettative, e poi si è trasformato in un rapporto di fiducia reciproca.
Herbert Ballerina ospite di La volta buona oggi ha parlato dell'amicizia con Stefano De Martino. "È nata per caso", ha dichiarato il comico e attore, volto fisso di Affari Tuoi, che ricevette una telefonata dal conduttore napoletano mentre preparava Bar Stella.🔗 Leggi su Fanpage.it
