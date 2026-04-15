In scadenza il bando del Premio Amnesty per emergenti

È in prossimità la data di scadenza per la presentazione delle candidature al Premio Amnesty dedicato agli artisti emergenti. La competizione si rivolge a musicisti che abbiano scritto canzoni affrontando temi relativi ai diritti umani. La partecipazione è aperta fino alla data stabilita, con il bando che invita i giovani talenti a inviare le loro opere prima della scadenza.

ROVIGO – Si avvicina la scadenza del bando per il Premio Amnesty nella sezione emergenti per canzoni con tematiche legate ai diritti umani. Ci si può infatti iscrivere fino a lunedì 20 aprile. Le semifinali e finali si svolgeranno come sempre nell’ambito del festival ‘Voci per la libertà – Una canzone per Amnesty’ che vedrà la sua ventinovesima edizione dal 24 al 26 luglio a Rovigo. Una semifinalista è già stata individuata. È Elisabetta Gagliardi con il brano “Toc Toc chi bussa?”. Tra i quasi cento iscritti entro la prima fase del bando, ovvero il 31 marzo, l’artista alessandrina è stata selezionata da Voci per la libertà e dalla Rete dei festival.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - In scadenza il bando del Premio Amnesty per emergenti In scadenza il bando gratuito del Premio d’Aponte per cantautriciAVERSA – Si avvicina la scadenza del bando per la 22a edizione del Premio Bianca d’Aponte, il contest per cantautrici che è un punto di riferimento... Premio Solinas 2026 | Prorogata la scadenza del bando per sceneggiatoriIl Premio Solinas ha ufficializzato una proroga per il 17° Premio Internazionale per la Sceneggiatura, spostando la deadline per l’invio dei progetti...