Premio Solinas 2026 | Prorogata la scadenza del bando per sceneggiatori

Il termine per partecipare al Premio Solinas 2026 è stato prorogato. Ora gli sceneggiatori hanno tempo fino al 3 marzo per inviare i loro progetti. La decisione è stata presa per dare più spazio a chi vuole concorrere, soprattutto in un momento in cui molti stanno ancora preparando le loro opere.

Il Premio Solinas ha ufficializzato una proroga per il 17° Premio Internazionale per la Sceneggiatura, spostando la deadline per l'invio dei progetti al prossimo 3 marzo 2026. L'iniziativa, da sempre punto di riferimento per la scoperta di nuovi talenti, invita sceneggiatori professionisti ed emergenti a sperimentare nuove forme di racconto cinematografico, unendo spessore artistico e capacità di dialogare con il grande pubblico delle sale e delle piattaforme multimediali. I premi in palio e le finalità Il concorso punta a valorizzare progetti innovativi di lungometraggio, mettendo in palio tre importanti riconoscimenti economici: Premio Franco Solinas Miglior Soggetto: 2.

