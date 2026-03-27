È in prossimità della scadenza il termine per presentare le domande alla 22ª edizione del Premio Bianca d’Aponte, un concorso dedicato alle cantautrici. Il concorso rappresenta un appuntamento consolidato nel panorama musicale italiano, offrendo l’opportunità di partecipare a un contest gratuito. La manifestazione si svolge ogni anno, attirando molte candidate che propongono le proprie composizioni originali.

AVERSA – Si avvicina la scadenza del bando per la 22a edizione del Premio Bianca d’Aponte, il contest per cantautrici che è un punto di riferimento per la musica di qualità nel nostro paese. Il termine ultimo per iscriversi è il 30 marzo 2026. La partecipazione è come sempre gratuita ed aperta a ogni genere musicale, dal rock alternativo all’urban, dal jazz alla world music. Una occasione unica per poter proporre la propria musica e le proprie parole, la propria personalità artistica e la propria esigenza espressiva. La scheda di iscrizione e il bando di concorso si possono trovare su www.premiobiancadaponte.it. Le finali si svolgeranno al teatro Cimarosa di Aversa il 23 e 24 ottobre, con la direzione artistica di Ferruccio Spinetti. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - In scadenza il bando gratuito del Premio d’Aponte per cantautrici

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