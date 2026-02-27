Francesca Fagnani ha rivelato di essere stata corteggiata da Enrico Mentana per oltre un anno e mezzo. I due, noti per la loro relazione di lunga data, hanno condiviso pubblicamente il loro legame. La giornalista ha raccontato il lungo periodo di approccio da parte del giornalista e volto di LA7, che fa coppia con lei da diversi anni.

Da diversi anni il noto giornalista e volto di LA7 Enrico Mentana e la sua compagna di vita Francesca Fagnani fanno coppia fissa. Francesca Fagnani e Enrico Mentana stanno insieme da oltre 10 anni, ma solo negli ultimi tempi il grande pubblico ne è venuto a conoscenza, grazie anche alla crescente notorietà della conduttrice di Belve. “Come si innamorano tutti“, ha risposto lei, aggiungendo: “Mi ha corteggiata molto a lungo. Almeno per un anno e mezzo”. L’incontro tra i due è avvenuto in montagna, nel 2013, complice un gruppo di amici in comune. Nessun colpo di fulmine, nessuna scena da film romantico: all’inizio, confessa lei, non era neanche del tutto convinta. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Francesca Fagnani sul compagno Enrico Mentana: “Mi ha corteggiata molto a lungo. Almeno per un anno e mezzo”

Levante: «Sono sapiosessuale. Il mio compagno Pietro è un uomo veramente molto bello, ma mi ha conquistato perché è un genio»L’intervista nasce per parlare di musica, del nuovo album Dell’amore il fallimento, e del ritorno dopo mesi difficili, segnati da un problema alle...

Belve, Francesca Fagnani ha eliminato all’ultimo minuto un’intervista già pronta: l’attore è furioso, ecco chi èA Belve un’intervista già registrata è stata eliminata all’ultimo minuto da Francesca Fagnani: l’attore coinvolto è furioso.

Qui sotto trovi post e aggiornamenti collegati alla notizia.

Discussioni sull' argomento Fulminacci: Porto Francesca Fagnani a Sanremo, una amica sincera; Stefania Sandrelli racconta la malattia del compagno: Da cinque anni faccio la sua vita; Sanremo 2026, Patty Pravo chi è: la carriera e il compagno giovane. Testo e significato del brano 'Opera'; Stefania Sandrelli, chi è il compagno Giovanni Soldati: la separazione e la malattia che li ha riuniti.

Francesca Fagnani a Sanremo con Fulminacci: età, dove vive, gli studi a New York, la testimonianza dell’attacco alle Torri GemelleFilippo Uttinacci, in arte Fulminacci, in gara nella 76esima edizione del Festival della Canzone Italiana con il brano ... msn.com

Serata di festa musicale con ospiti come Bianca Balti, Belén Rodriguez e Francesca Fagnani. In fondo alla scaletta della quarta serata di Sanremo 2026 sarà il momento della classifica speciale x.com

Francesca Fagnani è arrivata a Sanremo sapete con chi duetterà questa sera nella giornata delle cover Leggete qui se siete curiosi https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/programmi/sanremo-2026-serata-cover-la-quarta-puntata-i-duetti-ecco-chi-c - facebook.com facebook