Nella giornata, l'Iran ha annunciato un piano per liberare lo stretto di Hormuz e ha accusato gli Stati Uniti di essere complici. La controffensiva iraniana ha causato scompiglio in Qatar e potrebbe aver raggiunto anche Washington. Funzionari statunitensi hanno rilevato la presenza di droni non identificati sopra una base militare nella capitale, dove si trovano il segretario di Stato e il capo del Pentagono.

La controffensiva iraniana sconvolge il Qatar e arriva, forse, fino a Washington. Funzionari statunitensi hanno rilevato la presenza di droni non identificati sopra una base dell'Esercito nella capitale Usa dove risiedono il segretario di Stato Marco Rubio e il capo del Pentagono Pete Hegseth. Lo riferisce il quotidiano Washington Post citando fonti informate sui fatti. L'origine dei velivoli resta al momento sconosciuta. L'episodio, avvenuto sopra la base di Fort McNair, ha spinto le autorità a valutare un eventuale trasferimento dei due segretari, ipotesi che tuttavia non è stata attuata. Di seguito, la diretta con le principali notizie di giornata: Trump gela Takaichi: “Perché non ci avete detto di Pearl Harbor?” Donald Trump ha gelato la premier giapponese Sanae Takaich nello Studio Ovale con una battuta su Pearl Harbor. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Iran, la giornata. Piano per liberare Hormuz, l'Iran ci minaccia: "Siete complici". Tajani: "Accordo politico"

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