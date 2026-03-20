Ieri, si sono verificati due eventi che hanno attirato l’attenzione: l’Onu ha emesso una condanna nei confronti dell’Iran, mentre l’Europa ha annunciato l’intenzione di intervenire nello Stretto di Hormuz. Nel frattempo, il Consiglio di Sicurezza non ha commentato le azioni degli Stati Uniti e di Israele, lasciando spazio a un quadro di tensioni e dichiarazioni contrastanti.

Primo evento: il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite approva la Risoluzione 2817, presentata dal Bahrein e sostenuta da 140 Paesi. La Risoluzione “condanna con la massima fermezza gli efferati attacchi perpetrati dalla Repubblica islamica dell’Iran contro i territori di Bahrein, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Giordania e stabilisce che tali atti costituiscono una violazione del diritto internazionale e una grave minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali”. E chiede all’Iran di sospenderli con effetto immediato. Decisive per far passare la Risoluzione (13 sì, 2 astensioni, nessun contrario) sono state, nel Consiglio di Sicurezza, le astensioni di Russia e Cina, due dei cinque Paesi (con Usa, Francia e Regno Unito) dotati di potere di veto. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - L’Onu condanna l’Iran e tace su Usa e Israele, l’Europa promette di liberare lo Stretto di Hormuz… dopo

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