Si salva solo Echenique Prova orribile di Thor male Brown

Una partita difficile per la squadra, con solo Echenique che riesce a salvarsi. Thor ha fatto una prova terribile, mentre Brown non è riuscito a incidere come al solito. Jaylen Barford ha giocato 24 minuti ma ha sparato a caso, senza trovare continuità nel suo gioco. Alla fine, il suo contributo si limita a 11 punti, con tiri spesso sbagliati e poca presenza in campo.

Jaylen BARFORD (24 minuti, 411 da 2, 15 da 3, 6 rimbalzi, 2 assist, 11 punti) Spara tiri a caso, e molto spesso a vuoto, non trova mai verve per i suoi uno contro uno, di solito arma importante. Impalpabile in difesa. Voto 4,5 Stephen BROWN (30 minuti, 14 da 2, 25 da 3, 23 ai liberi, 2 rimbalzi, 1 persa, 1 recuperata, 3 assist, 10 punti) Resta in campo 30 minuti, ma non incide mai. Qualche canestro estemporaneo ma pessima regia e poca efficacia nel mettere in ritmo i compagni. Voto 4,5 Jokhow Panom THOR (22 minuti, 03 da 2, 03 da 3, 24 ai liberi, 5 rimbalzi, 2 perse, 1 recuperata, 2 stoppate, 2 punti) La peggior partita da quando è in biancorosso.

