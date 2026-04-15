A due settimane dall'inizio della stagione di stoccaggio, le riserve di gas dell'Unione Europea si attestano ancora al di sotto del 30 per cento. I dati recenti mostrano che le scorte non hanno ancora raggiunto un livello stabile, mantenendo una soglia inferiore alla metà della capacità complessiva. Questa situazione si verifica in un momento in cui si avvicina la stagione di riscaldamento.

Sono ancora sotto il 30% le scorte europee di gas a due settimane dall'avvio della stagione degli stoccaggi. Secondo i dati di Gas Infrastructure Europe (Gie), l'associazione che raggruppa gli operatori del Vecchio Continente, l'Ue è al 29,55% a 334,35 TWh e un riempimento giornaliero dello 0,01%. Un miglioramento comunque rispetto ai 316,34 TWh, pari a meno del 28%, registrato lo scorso 3 aprile. L' Italia sfiora invece il 45%, salendo dal 43,24 al 44,76% a 91,23 TWh (44,76%). Un dato, quest'ultimo, che corrispondono quasi a due volte il dato della Germania, salita dal 21,9 al 23,22% a 57,49 TWh. Mentre l'Italia registra un indice di riempimento giornaliero pari allo 0,16%, in Germania si sta ancora attingendo alle scorte, con un indice di svuotamento pari dello 0,19%.🔗 Leggi su Lanazione.it

Gas, fonti UE: “anticipare stoccaggi per l’inverno”“Non sono stati osservati rischi immediati di emergenze nelle forniture di gas, mentre sono previste conseguenze a lungo termine.

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Temi più discussi: L’UE tranquillizza: Nessun rischio a breve termine per l’approvvigionamento di gas, ma prepararsi all’inverno; Logistica nello Stretto di Hormuz bloccherà per settimane il recupero di 11M bpd del Golfo; La tregua in Iran non fa rientrare l’alert sulla crisi energetica: il Mase prepara un piano gas, domani Meloni in Parlamento; Hormuz: 11 milioni di barili fermi al giorno, lo shock nei flussi accelera cambio di mix energetico.

In due settimane di stoccaggi l'Ue è ancora sotto il 30%Sono ancora sotto il 30% le scorte europee di gas a due settimane dall'avvio della stagione degli stoccaggi. (ANSA) ... ansa.it

Quante scorte di gas restano all’Italia, rimane quasi il 44%: qual è l’obiettivo per ottobreLe scorte di gas in Italia e in Europa sono in aumento ad aprile, con l’obiettivo di raggiungere l’80% entro ottobre ... quifinanza.it

Nelle prossime settimane in arrivo un possibile anticipo estivo https://shorturl.at/JEvbL - facebook.com facebook

Il giornalista Ahmed Shihab-Eldin è detenuto da oltre sei settimane in Kuwait, dove rischia ora un processo davanti a un tribunale speciale. Arrestato il 3 marzo a Kuwait City, il reporter, cittadino kuwaitiano nato negli Stati Uniti e volto noto del giornalismo inter x.com