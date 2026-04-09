Secondo fonti dell’Unione Europea, è raccomandato aumentare le scorte di gas in vista dell’inverno. Le autorità hanno sottolineato che ci potrebbero essere effetti duraturi se non si interviene tempestivamente. Per questo motivo, si suggerisce di anticipare le operazioni di stoccaggio, al fine di garantire un approvvigionamento stabile durante i mesi più freddi. La decisione mira a rafforzare la sicurezza energetica del continente.

“Non sono stati osservati rischi immediati di emergenze nelle forniture di gas, mentre sono previste conseguenze a lungo termine. Pertanto, è importante iniziare a prepararsi per l’inverno. L’Ue ora ha il tempo e gli strumenti per anticipare le sfide e prepararsi di conseguenza”. È quanto riferisce una funzionaria ue al termine della riunione del gruppo di coordinamento sul gas convocato oggi dalla Commissione europea con i rappresentanti degli Stati membri. “L’infrastruttura Ue è pronta a riempire le riserve almeno all’80% entro il 1° novembre, a seconda della disponibilità di GNL. L’immissione anticipata è uno sviluppo molto positivo, che può contribuire a evitare la corsa di fine estate. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Gas, fonti UE: “anticipare stoccaggi per l’inverno”

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