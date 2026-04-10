La disponibilità di cherosene per i voli europei si riduce ulteriormente, con una scarsità che si fa sentire più forte. Entro tre settimane, potrebbero verificarsi restrizioni sui voli a causa della diminuzione delle scorte di jet fuel. La situazione si aggrava a causa della chiusura di uno stretto, che ha inciso sulla distribuzione del carburante. Le compagnie aeree e le autorità stanno monitorando da vicino l’evolversi della crisi.

La vicenda del jet fuel per gli aerei si fa sempre più complicata. Se la chiusura dello Stretto di Hormuz dovesse proseguire anche nelle prossime settimane, il carburante a disposizione dei Paesi Ue sarebbe sempre più scarso con inevitabili e incalcolabili danni e ripercussioni non soltanto sul turismo estivo. Qual è lo scenario peggiore. Dopo le numerose supposizioni di questi giorni, a mettere nero su bianco la criticità della situazione ci ha pensato direttamente il direttore generale di Aci Europe (Consiglio internazionale degli aeroporti europei), Olivier Jankoevic, con una lettera inviata nelle scorse ore a tutti i commissari Ue dell’Energia e dei Trasporti che è stata visionata dal Corriere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ue, cherosene sempre più scarso: ancora tre settimane e poi voli a rischio

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