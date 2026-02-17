Strisce blu tempo scaduto Entro la fine del mese il Comune deve scegliere il nuovo gestore

Il Comune di Gallipoli ha perso il termine per rinnovare il contratto delle strisce blu e ora deve trovare un nuovo gestore entro la fine del mese. La gestione attuale, affidata a un provider locale, è scaduta da settimane e le strisce blu senza controllo creano confusione tra i cittadini. Il Comune sta lavorando per accelerare le procedure di assegnazione del nuovo appalto, mentre le strisce continuano a essere utilizzate senza un regolamento chiaro.

Dopo la verifica dell’offerta tecnica, avvenuta ormai otto mesi addietro, in questi giorni la commissione di valutazione dovrebbe aver già proceduto con l’analisi anche delle offerte economiche che come prevede la normativa deve avvenire almeno quindici giorni prima dell’assegnazione al fine di effettuare la verifica dell’eventuale anomalia dell’offerta. In ogni caso l’apertura della busta amministrativa con la verifica sull’aggiudicatario e l’assegnazione definitiva deve avvenire entro il 28 febbraio prossimo. E i tempi stringono. LeccePrima è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Lecceprima.it Monopattini, e-bike e scooter elettrici, a fine mese il nuovo bando del Comune: aumenterà il numero dei mezzi in stradaA Pescara, a fine mese sarà pubblicato il nuovo bando comunale per la mobilità elettrica, con l’obiettivo di incrementare il numero di monopattini, e-bike e scooter in strada. Natale a Terni, il “regalo” di Palazzo Spada: “Raddoppia il tempo per la sosta gratuita sulle strisce blu”A Natale Terni offre un regalo ai cittadini e ai visitatori, prolungando la sosta gratuita sulle strisce blu. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Strisce blu, tempo scaduto. Entro la fine del mese il Comune deve scegliere il nuovo gestoreDopo la procedura di gara avviata lo scorso anno non si è ancora completato l’iter di assegnazione del nuovo appalto per la gestione dei parcheggi a pagamento e per la manutenzione della segnaletica s ... lecceprima.it Strisce blu: quando non si paga il parcheggioEsistono poi delle agevolazioni per chi guida auto elettriche o ibride, che variano da una città all’altra. A Roma, auto ibride ed elettriche sostano gratuitamente in tutti gli spazi blu tariffati ... gazzetta.it Comfort, stile e praticità in un unico capo. La tuta adidas in tessuto felpato con le 3 strisce è perfetta per il tempo libero, il post-allenamento o le giornate più dinamiche, grazie al fit comodo e al tessuto caldo e piacevole da indossare. Ora in sconto al 50% I facebook