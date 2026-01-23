TradeInn, società di e-commerce spagnola specializzata in articoli sportivi, ha concluso il 2025 con un fatturato di 585 milioni di euro, segnando una crescita annuale del 5,6%. L’azienda continua ad espandersi a livello globale, rafforzando la propria presenza nel settore e confermando la sua posizione come piattaforma di riferimento nel mercato sportivo online.

GIRONA, Spagna, 23 gennaio 2026 PRNewswire -- TradeInn, un gruppo di e-commerce di fondazione spagnola specializzato nella vendita di articoli sportivi, ha chiuso l'anno fiscale 2025 con un fatturato record di 585 milioni di euro, con a una crescita annua del 5,6% rispetto ai 554 milioni di euro del 2024. I risultati confermano la capacità dell'azienda di crescere a livello internazionale in un contesto di vendita al dettaglio globale molto competitivo. Fondata a Girona, TradeInn è cresciuta, passando dall'essere un rivenditore digitale locale a un'attività di e-commerce globale al servizio di atleti e appassionati di attività all'aperto in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - TradeInn amplia le sue attività a livello globale: una potenza tecnologica che raggiunge i 585 milioni di euro nel 2025

