Tumore al pancreas dai primi sintomi alle cure più innovative | cosa sapere

Il tumore al pancreas rappresenta una sfida importante perché spesso viene individuato in fase avanzata, rendendo le cure meno efficaci. Le diagnosi precoci sono rare e le modalità di trattamento più recenti includono nuove tecniche chirurgiche e terapie mirate. Gli studi recenti si concentrano su metodi diagnostici innovativi e sui progressi nelle opzioni terapeutiche disponibili.

Il tumore al pancreas si conferma uno dei tipi di cancro più aggressivi e mortali esistenti. La sua letalità è legata soprattutto alla difficoltà della diagnosi. Nei primi stadi, infatti, il tumore al pancreas è quasi del tutto silente, e i sintomi compaiono soltanto durante gli stadi più avanzati della malattia, rendendo complicatissime le cure. Il tasso di sopravvivenza a cinque anni è infatti bassissimo: circa il 13% complessivamente, anche se varia molto a seconda dello stadio in cui la malattia viene diagnosticata. In particolare l’adenocarcinoma duttale pancreatico (la forma più comune) è caratterizzato da una forte aggressività e... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Il tumore al pancreas, la malattia che ha colpito Enrica Bonaccorti, resta una delle neoplasie più difficili da diagnosticare e trattare. In Italia, negli ultimi anni, i casi sono in aumento e la mortalità continua a crescere, rendendo questa patologia una delle più complesse da affrontare in oncologia.

Il tumore al pancreas resta una delle neoplasie più difficili da diagnosticare e trattare. In Italia, negli ultimi anni, i casi sono in aumento e la mortalità continua a crescere, rendendo questa patologia una delle più complesse da affrontare in oncologia.

