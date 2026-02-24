Xylella piano salva-ulivi | abbattimenti zone cuscinetto e aiuti fino a 50mila alle aziende colpite

La diffusione della Xylella fastidiosa ha causato la necessità di interventi drastici, come abbattimenti e zone cuscinetto, in provincia di Viterbo. La Regione Lazio ha approvato un nuovo piano di contrasto e un aiuto economico fino a 50.000 euro per le aziende colpite. L’obiettivo è limitare la diffusione del batterio e proteggere gli ulivi sani presenti nella zona. Le misure entreranno presto in fase operativa e coinvolgeranno direttamente gli agricoltori locali.

Stanziati contributi per le imprese colpite tra Tarquinia, Canino e Montalto di Castro dopo il via libera della Regione Lazio L'offensiva contro la Xylella fastidiosa in provincia di Viterbo entra in una fase decisiva. La Regione Lazio ha approvato sia il nuovo Piano di azione regionale per il contrasto al batterio, sia un programma di sostegno economico diretto alle piccole e medie imprese agricole che hanno dovuto procedere all'abbattimento delle proprie colture. Un intervento considerato fondamentale per il territorio di Tarquinia, dove si era acceso uno dei principali focolai, rendendo necessarie drastiche misure di contenimento e la creazione di zone cuscinetto con un raggio di 2,5 chilometri. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Xylella, la malattia degli ulivi (e dell’uomo)Questa sera alle 21, al teatro Rasi di Ravenna, va in scena uno spettacolo dedicato alla malattia degli ulivi, che sta colpendo anche la nostra terra. Sicilia, maltempo: Schifani vara piano aiuti per Niscemi e coste colpite, nominato commissario per l’emergenza.Il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, ha annunciato nuovi aiuti per le zone più colpite dal maltempo.