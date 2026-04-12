Pallanuoto A2 maschile | impresa a Sori dell' Evomet Vela Ancona tre punti d' oro in chiave salvezza

Nella giornata di campionato di pallanuoto A2 maschile, la squadra di Ancona ha ottenuto una vittoria importante in trasferta contro Sori, conquistando tre punti fondamentali per la classifica. La partita si è conclusa con il risultato favorevole alla formazione anconetana, che ha portato a casa un risultato positivo in un match decisivo per le ambizioni di salvezza.

ANCONA La Evomet Vela Ancona stavolta compie l’impresa e va a conquistare tre punti d’oro in chiave salvezza nella vasca di Sori. Con tre partite che restano al termine della stagione regolare è un risultato che può rivelarsi decisivo, a patto di vincere anche le prossime tre. A Sori, contro la.🔗 Leggi su Anconatoday.it Pallanuoto A2 maschile, la Evomet Vela Ancona sabato 11 aprile in acqua a SoriANCONA - Quattro giornate al termine della regular season: la Evomet Vela Ancona scende in acqua sabato a Sori alle 15 contro la seconda in... Pallanuoto A2 maschile, la Evomet Vela Ancona vince anche a MonzaSeconda vittoria di fila e quarto risultato utile consecutivo per la formazione dorica, che supera con il punteggio di 10-7 il Bergamo fanalino di...