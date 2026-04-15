Stefano Impallomeni, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha espresso un giudizio critico su Rafael Leao, sostenendo che il giocatore non potrà mai diventare un grande calciatore. Ha anche fatto riferimento alla situazione del Milan, senza fornire dettagli specifici. La sua analisi si è concentrata sulle prospettive future del portoghese e sulla gestione della squadra rossonera.

Se c'è un tema a Casa Milan di cui ultimamente si sta discutendo abbastanza, quel tema è sicuramente legato a Rafael Leao. Il calciatore portoghese, nell'attuale stagione, è finito più e più volte sotto ai riflettori: sia per i suoi comportamenti che per le prestazioni messe in campo. Contro l'Udinese, al momento del cambio, il numero 10 portoghese è stato preso a fischi da tutto San Siro dopo una prestazione decisamente non all'altezza addio a fine stagione? Stefano Impallomeni, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha voluto parlare un po' della squadra rossonera, criticando anche Rafael Leao. Ecco, di seguito, le sue parole: “L’organico del Milan non è straordinario, poi ci sarà sicuramente un contributo positivo o negativo dello staff tecnico.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Impallomeni critico: “Leao non diventerà mai un grande giocatore. Il Milan sta…”

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