Durante la trasmissione 'Maracanà', l’allenatore Alessandro Cucciari ha espresso un commento su Rafael Leao, attaccante del Milan. Ha sottolineato che il giocatore, considerato uno di quelli destinati a esplodere, sembra spesso giocare con sufficienza, lasciando intendere che non abbia ancora mostrato tutte le sue potenzialità. Cucciari ha anche parlato della situazione generale della squadra.

Ospite nel pomeriggio di 'Maracanà' in onda su 'TMW Radio', l'ex centrocampista della Roma Alessandro Cucciari ha commentato i principali temi che ha lasciato la 29^ giornata di Serie A. Ovviamente, non poteva mancare un commento sul Milan e su Rafael Leao, al centro delle polemiche dopo quello che è successo al momento del cambio per Fullkrug. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Come si sarebbe comportato con Leao? "E' un eterno giocatore che deve esplodere, ma ha sempre rendimenti altalenanti che lasciano perplessi. Potenzialmente è un grande calciatore, ma sembra quasi che faccia tutto con sufficienza. Non riesco a comprendere perché con queste doti non si metta al servizio della squadra". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Cucciari critico: “Leao? Eterno giocatore che deve esplodere. Sembra faccia tutto con sufficienza”

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