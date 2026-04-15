Immissioni in ruolo riserva N legge 68 1999 prevista anche negli elenchi regionali ma si applica se la quota non è già satura

Il 13 aprile 2026, durante un question time su OrizzonteScuola TV condotto da Andrea Carlino, si è parlato del decreto attuativo riguardante gli elenchi regionali per le immissioni in ruolo. L’argomento centrale è stato l’applicazione della riserva prevista dalla legge 681999, che riguarda anche gli elenchi regionali, a condizione che la quota non sia già esaurita. La discussione ha visto la partecipazione di Sonia Cannas, docente esperta nel settore.

Nel question time del 13 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente esperta, è stato affrontato il tema del decreto attuativo relativo agli elenchi regionali per l’immissione in ruolo. Il provvedimento è in via di pubblicazione e, secondo le indicazioni fornite, nei prossimi giorni dovrebbe aprirsi la finestra per la presentazione delle domande di inserimento. L'articolo Immissioni in ruolo, riserva N legge 681999 prevista anche negli elenchi regionali ma si applica se la quota non è già satura.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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