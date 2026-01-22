Elenchi regionali per il ruolo | unica riserva prevista è per legge 68 99 Pillole di Question Time

Nel question time del 16 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con Chiara Cozzetto di ANIEF, si è trattato di un tema rilevante riguardante le assunzioni nel settore scolastico, con particolare attenzione alle normative regionali e alla legge 6899. La discussione ha evidenziato aspetti fondamentali per il personale docente e amministrativo, offrendo chiarimenti utili per chi opera nel settore.

Riserva legge 68/99 nelle GPS: sarà necessario dimettersi per accedere al diritto? Pillole di Question TimeNel question time del 15 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite la docente Sonia Cannas, è stata affrontata una questione legata alla riserva prevista dalla legge 6899 nelle GPS.

Riserva per il servizio civile e universale: ci sarà anche negli elenchi regionali? Pillole di Question TimeDurante il question time del 16 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con Chiara Cozzetto di ANIEF, è stata discussa la possibilità di inserire la riserva per il servizio civile e universale negli elenchi regionali.

