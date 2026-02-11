Ddl immigrazione stretta del governo | blocco navale maxi multe e telefoni limitati nei Cpr

Il governo mette in campo una nuova stretta sui migranti. La bozza di legge, che arriverà in Consiglio dei ministri, prevede un blocco navale, multe salate e il divieto di usare i telefoni nei centri di permanenza. L’obiettivo è rafforzare i controlli sui confini e accelerare le espulsioni, toccando anche le strutture di detenzione. La misura ha già suscitato reazioni contrastanti tra chi chiede ordine e chi teme escalation di tensione.

Un intervento organico, che tocca confini, centri di permanenza e sistema delle espulsioni. È questa l'impostazione della bozza di disegno di legge sui flussi migratori che approda sul tavolo del Consiglio dei ministri e che punta a rafforzare in modo significativo i poteri dell'esecutivo in materia di sicurezza e controllo del territorio. Il testo, ancora suscettibile di modifiche, introduce una serie di misure che vanno dalla possibilità di interdire temporaneamente le acque territoriali in situazioni di emergenza, all'inasprimento delle sanzioni per chi viola i divieti, fino a nuove limitazioni per i trattenuti nei Centri di permanenza per il rimpatrio e all'ampliamento dei casi di espulsione.

