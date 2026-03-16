Toscana attrattiva | doppio premio alla regione per investimenti ad alto impatto

Da quotidiano.net 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Toscana ha ricevuto due premi dal Financial Times, un riconoscimento importante per gli investimenti ad alto impatto nella regione. Il giornale economico e finanziario ha premiato alcuni progetti presentati da Invest in Tuscany, evidenziando il loro valore e rilevanza. La consegna dei premi si è svolta recentemente, confermando l'interesse del Financial Times nei confronti delle iniziative toscane.

LA TOSCANA premiata dal Financial Times. Il prestigioso giornale economico e finanziario ha, infatti, riconosciuto il valore di alcuni progetti proposti da Invest in Tuscany. L’ Investment Impact Awards 2026 è il premio del Financial Times dedicato ai progetti di investimento estero a maggior impatto in Europa. Potevano essere presentate candidature in due diverse tipologie di investimenti: Operational Projects, per gli investimenti già operativi, e Announced projects, per i progetti annunciati e non ancora realizzati. Invest in Tuscany ha presentato un progetto per ciascuna categoria, ottenendo due importanti risultati. Il primo posto nella... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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