Toscana attrattiva | doppio premio alla regione per investimenti ad alto impatto

La Toscana ha ricevuto due premi dal Financial Times, un riconoscimento importante per gli investimenti ad alto impatto nella regione. Il giornale economico e finanziario ha premiato alcuni progetti presentati da Invest in Tuscany, evidenziando il loro valore e rilevanza. La consegna dei premi si è svolta recentemente, confermando l'interesse del Financial Times nei confronti delle iniziative toscane.

LA TOSCANA premiata dal Financial Times. Il prestigioso giornale economico e finanziario ha, infatti, riconosciuto il valore di alcuni progetti proposti da Invest in Tuscany. L’ Investment Impact Awards 2026 è il premio del Financial Times dedicato ai progetti di investimento estero a maggior impatto in Europa. Potevano essere presentate candidature in due diverse tipologie di investimenti: Operational Projects, per gli investimenti già operativi, e Announced projects, per i progetti annunciati e non ancora realizzati. Invest in Tuscany ha presentato un progetto per ciascuna categoria, ottenendo due importanti risultati. Il primo posto nella... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Toscana attrattiva: doppio premio alla regione per investimenti ad alto impatto Articoli correlati Leggi anche: Sicurezza e locali pubblici. Lotta alla malamovida: operazioni ad alto impatto Controllo ad alto impatto. Occhi su Chianciano . Carabinieri in azioneProsegue l’attività di controllo straordinario del territorio disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Siena.