Controlli della Polizia di Stato | chiuso un affittacamere irregolare

La Polizia di Stato ha scoperto un affittacamere irregolare a Taranto, causando la chiusura immediata dell’attività. Durante un controllo mirato nel centro della città, gli agenti hanno trovato una struttura senza le autorizzazioni necessarie. Il proprietario aveva aperto l’immobile senza rispettare le norme di legge e senza regolare licenza. La scoperta ha portato a una rapida ordinanza di chiusura, per garantire la tutela dei clienti e rispettare le leggi vigenti.

Tarantini Time Quotidiano Una mirata attività della Polizia di Stato volta al controllo delle strutture ricettive presenti nel capoluogo jonico ha permesso di individuare un'attività di affittacamere irregolare e disporne l'immediata cessazione dell'attività. I controlli si inseriscono nell'alveo di una più ampia attività di vigilanza del Borgo antico, condivisa anche in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi in Prefettura, finalizzata al ripristino di quelle forme di illegalità che maggiormente creano allarme sociale e contribuiscono ad innalzare il senso di insicurezza nei cittadini.