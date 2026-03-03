Immigrazione irregolare | la polizia esegue 17 espulsioni

La polizia di Bergamo ha eseguito 17 espulsioni nell’ambito delle operazioni di controllo sull’immigrazione irregolare. L’Ufficio Immigrazione della Questura continua a portare avanti attività di verifica e intervento per monitorare la presenza di persone senza permesso. Le operazioni si sono svolte nel territorio cittadino e nelle zone limitrofe, mantenendo alta l’attenzione sulla questione.

Prosegue senza sosta l'attività di controllo e contrasto all'immigrazione irregolare da parte dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Bergamo. Nella settimana dal 23 al 28 febbraio 2026 sono stati eseguiti 17 provvedimenti di espulsione, di cui 3 con termine per la partenza volontaria. Tra i casi più rilevanti, un cittadino tunisino con precedenti per reati in materia di stupefacenti e lesioni personali è stato accompagnato in un Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR). Analogo provvedimento è stato adottato nei confronti di un altro cittadino tunisino, già destinatario nel 2025 di un provvedimento di inammissibilità nell'area Schengen da parte delle autorità francesi, senza fissa dimora e deferito all'Autorità Giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale.