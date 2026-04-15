Illuminazione | 8 milioni di euro risparmiati sulla spesa energetica in arrivo progetto per la sicurezza

A Genova, grazie a un intervento di riqualificazione dell'illuminazione pubblica avviato nel 2020, sono stati risparmiati circa 8 milioni di euro sulla spesa energetica. La società responsabile dell'appalto ha annunciato l'imminente avvio di un nuovo progetto focalizzato sulla sicurezza. Questi dati sono stati comunicati da City Green Light, che gestisce il sistema di illuminazione della città.

Genova più sostenibile e sicura, almeno secondo i dati forniti da City Green Light, la società titolare dell'appalto relativo all'illuminazione pubblica cittadina dal 2020. L'azienda mercoledì mattina in commissione consiliare ha fatto il punto sul progetto di riqualificazione energetica e.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Illuminazione pubblica: progetto da 3,9 milioni di euro A Pisa 10 milioni di litri d'acqua dai fontanelli: "Risparmiati 2,8 milioni di euro"Pisa, 23 febbraio 2026 - Bere l’acqua della rete pubblica è un gesto semplice, che accompagna la quotidianità di un numero sempre maggiore di... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Savona si ribella ai lampioni a led: Ora le strade sono buie; Cagliari riqualifica viale Merello per 8,7 milioni; Bologna città 30, via Murri cambia volto; Nuova luce per il quartiere Poggiofranco: arrivano 50 pali led nel giardino di viale Kennedy. Dal 2020 a oggi CityGreen Light ha quasi completato il passaggio all'illuminazione a led, ma restano molte criticità e i fondi sono insufficienti. Il piano per il futuro - facebook.com facebook Villa delle Rose @MAMboBologna @comunebologna con illuminazione dimezzata, deviata, verdina, con ampie aree al buio e con i vasi settecenteschi della scalinata settecentesca usati come fioriere e popolata di notte giorno 2438!!! 24 SETTEMBRE 2023 x.com