A Pisa 10 milioni di litri d' acqua dai fontanelli | Risparmiati 2,8 milioni di euro

A Pisa, 10 milioni di litri d'acqua prelevati dai fontanelli hanno portato a un risparmio di 2,8 milioni di euro, grazie all’uso diffuso di punti di rifornimento pubblici. La popolazione preferisce sempre più utilizzare l’acqua del territorio, riducendo l’acquisto di bottiglie di plastica. Nei quartieri e nelle zone di aggregazione, i fontanelli rappresentano una soluzione pratica e sostenibile. Questo cambiamento coinvolge numerose famiglie e scuole locali.

© Lanazione.it - A Pisa 10 milioni di litri d'acqua dai fontanelli: "Risparmiati 2,8 milioni di euro"

Pisa, 23 febbraio 2026 - Bere l'acqua della rete pubblica è un gesto semplice, che accompagna la quotidianità di un numero sempre maggiore di persone, anche in Italia: a casa, riempiendo una caraffa; in città, utilizzando una fontana pubblica; a scuola, attraverso gli erogatori; nei luoghi di aggregazione e, sempre più spesso, nel Basso Valdarno, presso i fontanelli realizzati da Acque. Scelte solo apparentemente diverse, ma unite da un comune denominatore: l'accesso a una risorsa sicura, controllata e sostenibile, capace di coniugare benefici ambientali, economici e sociali. Quando le buone pratiche si diffondono, diventano misurabili e producono effetti concreti per l'intera collettività.