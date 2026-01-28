Illuminazione pubblica | progetto da 3,9 milioni di euro

Questa mattina il Comune di Cittadella ha annunciato l’avvio di un grande progetto di riqualificazione dell’illuminazione pubblica. Con un investimento di 3,9 milioni di euro, Edison Next, parte del Gruppo Edison, si occuperà di rinnovare gli impianti e renderli più efficienti. L’obiettivo è migliorare la sicurezza e ridurre i consumi energetici, portando una nuova luce in città. Il lavori inizieranno a breve e finiranno nel giro di qualche mese.

Una nuova luce per Cittadella. Edison Next, società del Gruppo Edison che accompagna città, territori e aziende nel percorso di decarbonizzazione e transizione ecologica, insieme al comune di Cittadella, avvia il progetto di riqualificazione energetica e tecnologica degli impianti di pubblica illuminazione locali nel quadro della convenzione Consip Accordo Quadro Geip. Il contratto ha una durata di nove anni e le opere di efficientamento consentiranno importanti benefici in termini energetici ed ambientali: sono attesi, infatti, un risparmio energetico fino al 70%, che porterà a una riduzione dei consumi pari a circa 1,8 GWh all'anno, e una riduzione delle emissioni in atmosfera pari a circa 750 tonnellate di CO2 all'anno.

