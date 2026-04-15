iliad porta in italia stancer la fintech per i pagamenti digitali

Iliad ha annunciato l’introduzione in Italia di Stancer, una fintech specializzata in soluzioni di pagamento digitale. L’azienda sta avviando così la sua espansione in un nuovo mercato. La presenza di Stancer nel paese è stata comunicata ufficialmente, segnando un passo importante per il gruppo nel settore dei pagamenti elettronici. La società ha già avviato le operazioni e si prepara a offrire i suoi servizi ai clienti italiani.

Iliad porta in Italia Stancer, la fintech che offre soluzioni di pagamento digitale, e inizia così la sua espansione internazionale. In Italia, si legge in una nota, sarà guidata da Alberto Rescigno. Stancer è attualmente in grado di elaborare oltre 250.000 transazioni al giorno, oltre 7,6 milioni di pagamenti ricorrenti in abbonamento e 1,7 miliardi di euro raccolti annualmente per i suoi clienti. L'offerta in Italia è rivolta principalmente a PMI, liberi professionisti e piccoli commercianti e agli operatori di e-commerce. Le sue parole d'ordine sono "semplicità, accessibilità, trasparenza e assenza di vincoli, rese possibili da...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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