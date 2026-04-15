Ilia Kim racconta Schubert con un pianoforte e le parole

Ilia Kim esegue musiche di Schubert in un concerto accompagnato da parole, in un evento che si svolgerà sabato 18 all’Agìmus di Mola di Bari. L’iniziativa ricorda Piero Rattalino, scomparso tre anni fa, uno degli studiosi più riconosciuti nel campo della letteratura pianistica. L’evento è promosso dall’Agìmus, diretto da Piero Rotolo, e intende rendere omaggio alla figura di Rattalino attraverso la musica e la narrazione.

A tre anni dalla scomparsa di Piero Rattalino, tra i più autorevoli studiosi della letteratura pianistica e figura di riferimento nel panorama musicologico internazionale, l’Agìmus di Mola di Bari diretto da Piero Rotolo ne celebra la memoria con un appuntamento speciale, in programma sabato 18.🔗 Leggi su Baritoday.it

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