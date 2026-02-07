Una donna di 65 anni di origine abruzzese ha rubato in un negozio di Sora, vicino Frosinone, e poi è scappata verso l’Abruzzo. La Polizia ha recuperato le immagini e ascoltato i testimoni, quindi ha denunciato la donna. La vittima ha riconosciuto subito l’autrice del furto e ha fornito tutte le informazioni necessarie alle forze dell’ordine. Ora la donna dovrà rispondere di furto davanti a un giudice.

Una denuncia per furto, questo il bilancio di un’indagine condotta dalla Polizia di Stato a Sora (Frosinone) che ha permesso di identificare una donna di circa 65 anni residente in Abruzzo come presunta responsabile del reato. L’episodio è stato ricostruito grazie alle indagini avviate dopo la denuncia della vittima e riguarda un esercizio pubblico del territorio sorano, colpito nel mese di gennaio. 65enne denunciata a Sora La vicenda ha avuto inizio quando la vittima si è rivolta agli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sora (Frosinone) per segnalare un furto subito all’interno del proprio esercizio commerciale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - 65enne ruba in un negozio di Sora vicino Frosinone e scappa in Abruzzo, denunciata

Approfondimenti su Sora Frosinone

Ultime notizie su Sora Frosinone

