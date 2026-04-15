Il vicepresidente degli Stati Uniti ha recentemente rivolto un appunto a Papa Leone, suggerendogli di prestare attenzione quando si esprime su temi teologici. La sua dichiarazione è stata diffusa attraverso un video, in cui si rivolge direttamente al Papa, evidenziando la necessità di cautela sui discorsi riguardanti la religione. La comunicazione si inserisce in un contesto di attenzione pubblica verso le dichiarazioni del leader spirituale.

Il vicepresidente Usa, JD Vance, torna ad attacca Papa Leone consigliandoli addirittura di “fare attenzione quando parla di questioni di teologia”. Ospite di un evento di Turning Point, organizzazione nata per diffondere idee conservatrici nelle scuole e nelle università, il numero due della Casa Bianca, rifacendosi alla citazione del Pontefice “Dio non usa la spada”, ha affermato: “Il Papa dovrebbe agganciarsi alla realtà”. A un contestatore che nel pubblica ha gridato “Gesù Cristo non supporta il genocidio”, invece, Vance ha risposto che l’accordo di cessate il fuoco è stato fatto grazie a Trump e non all’ex presidente Usa Biden. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TPI (@tpi) JD Vance aveva già attaccato Papa Leone XIV dopo la durissima presa di posizione di Donald Trump nei confronti del Pontefice.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Il vicepresidente Usa Vance consiglia a Papa Leone di essere “molto cauto quando parla di questioni di teologia” | VIDEO

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