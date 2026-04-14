Usa-Papa Trump non si scusa Vance | pensi a questioni morali
Le dichiarazioni di Donald Trump nei confronti di Papa Leone hanno suscitato nuove polemiche, con alcune figure pubbliche che chiedono un intervento morale e etico. Trump, senza scusarsi, ha mantenuto le sue posizioni, mentre un rappresentante ha invitato a riflettere su aspetti di carattere più etico. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni politiche e pubbliche che coinvolgono anche altri attori istituzionali e mediatici.
Proseguono le polemiche per le insensate parole utilizzate da Donald Trump nei confronti di Papa Leone. Il presidente americano non intende scusarsi. Servizio di Antonio Soviero TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it
Usa-Papa, Trump non si scusa. Vance: pensi a questioni morali
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