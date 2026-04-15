Il viaggio mortale di Soncin | la partenza da Cervia alle 18 E la coltellata letale al cuore di Pamela Genini con gli agenti dietro la porta

Un uomo ha percorso circa trecento chilometri in auto, partendo da Cervia alle 18, a bordo di una SQ8 blu. Durante il tragitto, è stato coinvolto in un episodio che si è concluso con una coltellata al cuore di una donna, mentre gli agenti si trovavano dietro una porta. La vicenda si è svolta in un contesto di tensione e violenza, con la polizia presente sul luogo.

Milano – Trecento chilometri in macchina. Poco meno di tre ore e mezza in autostrada per coprire la distanza tra Cervia e Milano al volante della sua SQ8 blu. Le indagini dicono che il viaggio mortale di Gianluca Soncin è iniziato attorno alle 18 dello scorso 14 ottobre: il cinquantaduenne è partito dal suo appartamento nel Comune romagnolo portando con sé la copia delle chiavi dell’appartamento di via Iglesias 33 (fatta di nascosto quasi certamente una settimana prima) e un coltello con lama seghettata. Lo stesso usato per massacrare l’ex fidanzata Pamela Genini con 76 fendenti, compiendo quello che per la Procura fu un omicidio pluriaggravato da premeditazione, futili motivi, crudeltà e relazione affettiva terminata.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il viaggio mortale di Soncin: la partenza da Cervia alle 18. E la coltellata letale al cuore di Pamela Genini con gli agenti dietro la porta Omicidio di Pamela Genini, la Procura di Milano chiede il processo con rito immediato per Gianluca SoncinLa Procura di Milano ha chiesto il processo con rito immediato, saltando la fase dell'udienza preliminare, per Gianluca Soncin, 53 anni, che il 14... Leggi anche: Pamela Genini uccisa con 76 coltellate, la Procura chiede il processo immediato per Soncin