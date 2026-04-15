Nel video di Laufey per la canzone Madwoman, l’elemento che cattura maggiormente l’attenzione è il costume da bagno indossato da Hudson Williams. La scelta dell’outfit si distingue tra gli altri dettagli della produzione, attirando lo sguardo dello spettatore. Tutti i prodotti presenti nel video sono stati selezionati dagli editor di GQ Italia, che collaborano con vari negozi online attraverso link affiliati.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Il video di Laufey per Madwoman è uscito da poco. Con la partecipazione di Hudson Williams, Alysa Liu, Lola Tung di The Summer I Turned Pretty e Megan Skiendiel delle Kateye, è pieno di cameo a sufficienza da tenere occupati le FYP per le prossime 72 ore. Ma, nel mezzo di tutta questa follia, c’è un dettaglio su cui continuiamo a tornare: il costume da bagno della star di Heated Rivalry. Firmato Tom Ford, realizzato in Italia e ricoperto di pois (una firma distintiva del direttore creativo Haider Ackermann ), non è né un nostalgico ritorno ai lunghi boardshort in stile Y2K, né agli eccessivamente provocanti short shorts da thirst trap.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il vero protagonista del video di Laufey per Madwoman? Il costume da bagno di Hudson Williams

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