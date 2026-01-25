Milano Cortina 2026 | bagno di folla a Feltre per Hudson Williams e Connor Storrie

A Feltre, nel contesto della preparazione per Milano Cortina 2026, si è registrato un afflusso di pubblico durante l’evento con Hudson Williams e Connor Storrie, protagonisti della serie dedicata all’hockey su ghiaccio. La tappa bellunese ha visto la partecipazione di numerosi simpatizzanti, dimostrando l’interesse per questa manifestazione e il coinvolgimento della comunità locale nel progetto olimpico.

Hudson Williams e Connor Storrie, i celebri protagonisti della serie televisiva Heated Rivalry, hanno sfilato tra le vie di Feltre come tedofori ufficiali di Milano Cortina 2026.

Hudson Williams e Connor Storrie di Heated Rivalry sono stati scelti come tedofori per i Giochi di Milano Cortina 2026.

Hudson Williams e Connor Storrie, protagonisti della serie

