Manetti ricorda Maria Rita Parsi | Alle Giubbe Rosse il suo ultimo atto d’amore per la nostra terra

La morte di Maria Rita Parsi ha colpito profondamente l’Italia. La scrittrice e psicologa, nota per il suo impegno nel campo culturale, è venuta a mancare lasciando un vuoto enorme. Manetti ricorda il suo ultimo gesto d’amore per la Toscana, dove si è spenta, e sottolinea quanto la sua presenza abbia segnato la nostra terra. La notizia ha fatto il giro di tutti, e molti la ricordano per il suo contributo e la sua passione.

La cultura italiana perde una delle sue figure più incisive. La scomparsa di Maria Rita Parsi lascia un vuoto profondo anche in Toscana. A farsi portavoce del dolore della regione è l’assessora alla cultura, Cristina Manetti. Nelle sue parole non c’è solo il doveroso omaggio istituzionale, ma la stima per “un’intellettuale e voce autorevole del pensiero umanistico contemporaneo”. Secondo l’assessora, la Toscana non potrà scordare il contributo di questa donna straordinaria. La sua lucidità e la sua passione civile restano un’eredità preziosa. C’è un ricordo, in particolare, che Manetti vuole condividere.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Approfondimenti su Giubbe Rosse Febbraio in giallo alle Giubbe Rosse A Firenze, le Giubbe Rosse continuano a ospitare la loro rassegna letteraria anche a febbraio. È morta la psicoterapeuta Maria Rita Parsi È morta Maria Rita Parsi, conosciuta psicologa e psicoterapeuta italiana. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Giubbe Rosse Scomparsa Maria Rita Parsi, il cordoglio di ManettiIl ricordo dell’Assessore alla cultura della Regione Toscana Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie. Maria Rita Parsi era un’intellettuale, psicologa e voce autorevole del pensiero umanis ... expartibus.it Maria Rita Parsi morta a 78 anni, Eleonora Daniele si commuove in diretta tv: Era mia amica, non era malataMaria Rita Parsi è morta a 78 anni, la notizia ha sconvolto Eleonora Daniele che si è commossa in diretta tv ricordando l'amica scomparsa. virgilio.it Maria Rita Parsi, come è morta: la rivelazione in tv di Eleonora Daniele - facebook.com facebook Minori, morta la psicologa ‘voce dei bambini’ Maria Rita #Parsi x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.