Febbraio in giallo alle Giubbe Rosse

A Firenze, le Giubbe Rosse continuano a ospitare la loro rassegna letteraria anche a febbraio. Tante persone si sono viste ancora nel caffè storico per ascoltare autori e discutere di libri, mentre il locale si anima di nuovo con il fermento della cultura. La passione per la scrittura e il pensiero critico rimane vivace tra i frequentatori abituali e i nuovi visitatori.

Firenze, 28 gennaio 2026 - Prosegue nel mese di febbraio la rassegna letteraria del Caffè letterario Le Giubbe Rosse, che in questi primi mesi del 2026 torna a concentrarsi sulla parola scritta e sul pensiero critico. Curata da Maria Cristina Galletti, la rassegna accompagna il pubblico per tutti e quattro i martedì del mese con incontri che spaziano dalla narrativa di genere alla memoria di grandi autori del Novecento, fino all'impegno civile e culturale. Si comincia martedì 3 febbraio alle 17,30 con un viaggio nella storia del giallo - da Edgar Allan Poe ad Andrea Camilleri - passando per Simenon e molti altri.

