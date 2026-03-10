Una relazione recente indica che la produzione di energia idroelettrica rappresenta il 30% dell'intera produzione di energia rinnovabile in Italia. Attualmente, il Paese si posiziona al terzo posto in Europa per potenza installata nel settore. La discussione si concentra sui dati relativi alla capacità idroelettrica nel contesto energetico nazionale.

La produzione idroelettrica vale il 30% della produzione nazionale di energia rinnovabile e l’Italia oggi è il terzo Paese europeo per potenza idroelettrica installata. È un asset strategico e dobbiamo individuare una soluzione sostenibile per il sistema tenendo la barra dritta sulle priorità. Da un lato, c’è la necessità di abbassare i costi dell’energia per famiglie e imprese. Dall’altra, quella di non bloccare gli investimenti già pianificati dai gestori che hanno competenze e devono poter incassare il “giusto guadagno” a fronte, però, dell’impegno a trasferire parte di quel “ritorno” sul costo delle bollette energetiche. La proposta non... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La relazione di Casasco sull'energia idroelettrica in Italia

Articoli correlati

Energia, Bandecchi: Italia sia protagonista in Europa per un patto sull’energia"Le nostre intuizioni diventano agenda di governo: tra accise mobili, caccia alle speculazioni e richieste di misure straordinarie a Bruxelles,...

Etiopia: stop alle auto a benzina, energia idroelettrica al potere.L’Etiopia ha compiuto una svolta epocale nel settore automobilistico, vietando l’importazione e la vendita di nuove auto a combustione interna.