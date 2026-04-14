Vance contro il Papa | Il Vaticano dovrebbe occuparsi di morale Meloni | I leader religiosi non devono fare cosa dicono i politici

Il dibattito tra un senatore statunitense e il Vaticano continua a suscitare attenzione. Il senatore ha affermato che il Vaticano dovrebbe concentrarsi sulla questione morale, mentre un'esponente del governo italiano ha dichiarato che i leader religiosi non devono seguire le indicazioni dei politici. La discussione è scattata in seguito a dichiarazioni pubbliche e si inserisce in un contesto di tensioni tra istituzioni religiose e politiche.

Roma, 14 aprile 2026 – Non si placano gli echi dello scontro tra Washington e il Vaticano. Dopo il durissimo attacco di Donald Trump al Papa e la pacata replica di Leone XIV, oggi interviene anche JD Vance, secondo cui la Santa Sede dovrebbe "attenersi alle questioni morali" e lasciare che "il presidente degli Stati Uniti si occupi di dettare la politica pubblica americana". "Ritengo certamente che, in alcuni casi, sarebbe preferibile che il Vaticano si attenesse alle questioni morali e che lasciasse che il presidente degli Stati Uniti si occupasse di definire le politiche pubbliche americane", ha chiarito Vance, convertitosi alla fede cattolica in età adulta, in un'intervista a Fox News.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Vance contro il Papa: “Il Vaticano dovrebbe occuparsi di morale”. Meloni: “I leader religiosi non devono fare cosa dicono i politici” Meloni: “Agire subito su stop patto stabilità. Papa? Leader religiosi non devono fare ciò che dicono politici”(Adnkronos) – La Ue deve "agire subito", noi "stiamo ponendo una serie di questioni in Europa" come l'idea "di prendere in considerazione una... Scontro Papa-Trump, Vance rincara la dose: "Il Vaticano dovrebbe attenersi alle questioni morali"Non si placano le polemiche dopo il duro affondo che il presidente Usa Donald Trump ha fatto contro Papa Leone XIV.