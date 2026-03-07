Via la paura Giacomel torna dopo l' operazione al cuore | Potrò gareggiare

Dopo un intervento di ablazione al cuore, l'atleta azzurro è tornato ad allenarsi e ha annunciato di poter riprendere le competizioni. Era stato colpito da un malore durante la Mass Start di Milano Cortina e ora, al terzo giorno di attività fisica, afferma di poter gareggiare di nuovo senza paura.

La paura ai Giochi di Cortina, con il malore nella Mass Start quando era in testa dopo il primo poligono. Poi gli esami approfonditi e l'intervento di ablazione al cuore il 24 febbraio scorso per sistemare un disturbo elettrico e ora il via libera: Tommaso Giacomel potrà tornare a gareggiare. Lo ha annunciato l'azzurro del biathlon sui social: "Finalmente si torna a respirare un po' di aria fresca: terzo giorno oggi di attività fisica (perché l'allenamento è un'altra cosa) e si sta così bene. Sto sognando di competere, ma la buona notizia è che in futuro mi sarà permesso gareggiare! Però non sono abituato a guardare le corse dal divano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Giacomel, ablazione al cuore dopo gli esami: fra due settimane nuovi controlliSi era fermato per un malore quando era in testa alla 15 km mass start olimpica, ad Anterselva, ora Tommaso Giacomel è stato sottoposto a una...

