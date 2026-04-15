Il Trono di Spade adesso è ufficiale | svelato il titolo del film in arrivo al cinema

Durante il CinemaCon di Las Vegas è stato annunciato ufficialmente che sarà realizzato un film collegato alla serie televisiva Il Trono di Spade. È stato anche comunicato che il film avrà un titolo specifico, anche se non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sul contenuto o sulla data di uscita. La notizia è stata accolta con entusiasmo dai fan della saga.

Dal CinemaCon di Las Vegas arrivano buone notizie per i fan de Il trono di spade: l'arrivo di un film sullo show è ufficiale e adesso ha anche un titolo. Dopo il successo straordinario de Il trono di spade, Westeros approda ufficialmente sul grande schermo. Warner Bros. ha confermato l'arrivo di un prequel cinematografico rivelando anche il titolo di lavorazione: Game of Thrones: Aegon's Conquest. Naturalmente nei prossimi mesi il titolo potrebbe cambiare, ma l'hype dei fan è alle stelle dopo l'annuncio diffuso durante il panel Warner del CinemaCon di Las Vegas 2026 dedicato ai progetti in uscita nel 2027 e oltre. Chi era Aegon I Targaryen nella mitologia de Il Trono di Spade Warner Bros.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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LA NUOVA SERIE DEL TRONO DI SPADE! E NESSUNO IN ITALIA NE PARLA!

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Temi più discussi: Il Trono di spade, è morto Michael Patrick. L'attore irlandese aveva 35 anni ed era malato da tempo; Addio a Michael Patrick, morto a 35 anni l'attore teatrale apparso in Games of Thrones; Il film del Trono di Spade ci racconterà la storia più epica di Westeros; Addio a Michael Patrick, l'attore de Il Trono di Spade morto a 35 anni: le cause della morte.

Il Trono di Spade vola al cinema: Warner Bros svela il titolo del film che scatenerà i draghiIn occasione del CinemaCon 2026, Warner Bros ha confermato che un film su Il Trono di Spade si farà e sarà dedicato a Aegon Targaryen I, detto il conquistatore. comingsoon.it

Il Trono di Spade, adesso è ufficiale: svelato il titolo del film in arrivo al cinemaDal CinemaCon di Las Vegas arrivano buone notizie per i fan de Il trono di spade: l'arrivo di un film sullo show è ufficiale e adesso ha anche un titolo. movieplayer.it

E’ ufficialmente in lavorazione un film de Il trono di spade dal titolo Aegon’s Conquest - facebook.com facebook