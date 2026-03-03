Il Trono di Spade | uno degli autori di Andor al lavoro sullo script del film

L'universo creato da George R.R. Martin sembra destinato ad approdare sul grande schermo e online emergono le prime indiscrezioni. Il mondo alla base della serie Il trono di spade sembra destinato a espandersi con un film e ora è stato svelato il nome dello sceneggiatore che si sta occupando dello sviluppo del progetto. Secondo le fonti di Deadline, infatti, è Beau Willimon, già nel team di Andor ad aver ricevuto il compito di firmare lo script del lungometraggio. Il lavoro sulla sceneggiatura sarebbe iniziato nell'autunno 2024. Al centro della trama ideata da Beau Willimon, anche se si tratta di un dettaglio attualmente non confermato, dovrebbe esserci Aegon I, il primo signore dei Sette Regni che ha poi dato il via alla dinastia dei Targaryen. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

