È in fase di produzione un nuovo film ispirato a “Il Trono di Spade”, la popolare serie televisiva. Il progetto prevede un adattamento cinematografico che sarà distribuito nelle sale. La produzione è attualmente in corso e il film sarà una nuova interpretazione delle vicende ambientate nei Sette Regni. La pellicola arriverà direttamente al cinema senza passare per la televisione.

Il mondo tanto amato dai fan di tutto il mondo Game of Thrones, sta tornando in un film ispirato alla serie, che andrà direttamente sul grande schermo. Scopriamo insieme il progetto artistico de Il Trono di Spade, un film che sarà scritto dagli autori di Andor e House of Cards. Il progetto artistico de Il Trono di Spade. Un film su Game of Thrones è in lavorazione presso la Warner Bros., diretto da Beau Willimon, showrunner di House of Cards e sceneggiatore di Andor. Secondo Page Six Hollywood, che ha diffuso la notizia del progetto, l’autore ha già presentato una bozza. Non è stato ancora scelto un regista, né i membri del cast. Tuttavia, l’agenzia ha osservato che non è chiaro se il film Il Trono di Spade verrà effettivamente realizzato, dato che la Warner Bros. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Il Trono di Spade’: in lavorazione il film ufficiale

Il Trono di Spade: è in lavorazione una serie sequel con Arya Stark ma lo spin-off su Jon Snow è stato cancellatoHBO guarda ancora al mondo de Il Trono di Spade per costruire il futuro del franchise e secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, è in...

Leggi anche: Il Trono di Spade: uno degli autori di Andor al lavoro sullo script del film

MOVIE NEWS: Tomb Raider, Game of Thrones, The RIP, God Of War, Hamnet, Star Wars & The Exorcist

Tutto quello che riguarda 'Il Trono di Spade' in lavorazione il....

Temi più discussi: Il film de Il Trono di Spade è ancora vivo e vegeto: arrivano i primi dettagli sulla trama; Trono di Spade diventa un film: Warner avvia il progetto; A Knight of the Seven Kingdoms è piaciuta così tanto perché è un Game of Thrones che non si prende troppo sul serio; Il Trono di Spade, Warner Bros. al lavoro sul film.

Il Trono di Spade: il film è ufficiale, Warner Bros. annuncia di essere al lavoro sul progettoIl mondo di Westeros è pronto a sbarcare al cinema. Warner Bros. sta lavorando a un film tratto dall’universo narrativo di Game of Thrones (Il Trono di Spade), con l’obiettivo dichiarato di realizzare ... badtaste.it

Il Trono di Spade è diretto al cinema: Warner Bros. avrebbe scovato il suo sceneggiatoreSi vocifera che Warner Bros. abbia intenzione di realizzare un film de Il Trono di Spade e avrebbe individuato anche il suo sceneggiatore. comingsoon.it

Beau Willimon (‘Andor’) sta scrivendo un film de Il trono di spade per la Warner Bros. facebook