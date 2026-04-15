A Colle, in provincia di Siena, si è verificato nei giorni scorsi un episodio che ha coinvolto un uomo e due diversi partner. L’incidente si è verificato nella zona della Badia, dove una lite tra l’attuale fidanzato e l’ex ha causato momenti di tensione, poi risolti senza conseguenze di rilievo. La vicenda ha attirato l’attenzione locale, senza che siano stati registrati feriti o provvedimenti giudiziari immediati.

Colle (Siena), 15 aprile 2026 – Uno scontro tra fidanzato ed ex fidanzato ha generato nei giorni scorsi un momento di tensione nella zona della Badia, a Colle, risolto poi senza conseguenze di rilievo. A darne notizia è stata l’amministrazione comunale, che ha ricostruito l’accaduto. La situazione sarebbe nata da questioni personali: l’ex fidanzato della ragazza avrebbe avvicinato la coppia, dando origine a un confronto verbale rapidamente degenerato in un tafferuglio, che ha attirato l’attenzione di alcune persone presenti e reso necessario un intervento per riportare la calma. Sul posto sono intervenuti la polizia locale e alcuni mezzi sanitari.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il ‘triangolo’ della gelosia: ex fidanzato e attuale compagno si scontrano

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