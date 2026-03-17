Ibiza Altea, concorrente del GF Vip 2026, ha vissuto momenti difficili dopo la perdita del compagno avvenuta poco dopo la nascita del loro bambino. Attualmente è fidanzata e partecipa al reality Netflix

Dal reality Netflix alla Casa del Grande Fratello Vip 2026: Ibiza Altea si racconta tra carriera, amori e il dolore per la perdita del padre di suo figlio Ibiza Altea è una concorrente del Grande Fratello Vip 2026: la modella e influencer è pronta a mettersi in gioco nella Casa più spiata d’I. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Chi è Ibiza Altea del GF Vip 2026, dal compagno morto poco dopo la nascita del figlio al fidanzato attuale al reality Too Hot To Handle

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